Врачи спасли жизнь мужчины, получившего множественные травмы после ДТП

Множественные травмы получил молодой мужчина после ДТП. Врачи обнаружили у него ушиб головного мозга, переломы ребер и голени, оскольчатые переломы ключицы и правого бедра, а также скопление воздуха и крови в плевральной полости. Однако спустя 20 дней он уже выписан из больницы и ходит на костылях, пишет 360.ru.
Сначала медики занялись переломами, восстанавливая целостность костей, а позже специальными металлическими штифтами фиксировали обломки. При этом врачи использовали интрамедуллярный остеосинтез — операция проводилась через небольшие проколы кожи, без масштабного хирургического вмешательства.
В настоящее время пациент хорошо себя чувствует, он проходит реабилитацию по месту жительства и через несколько месяцев сможет ходить без костылей.