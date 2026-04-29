Врачи спасли жизнь мужчины, получившего множественные травмы после ДТП

Молодой человек был доставлен на вертолете в больницу в подмосковное Раменское, где его буквально «собрали по кусочкам».

Множественные травмы получил молодой мужчина после ДТП. Врачи обнаружили у него ушиб головного мозга, переломы ребер и голени, оскольчатые переломы ключицы и правого бедра, а также скопление воздуха и крови в плевральной полости. Однако спустя 20 дней он уже выписан из больницы и ходит на костылях, пишет 360.ru.

Сначала медики занялись переломами, восстанавливая целостность костей, а позже специальными металлическими штифтами фиксировали обломки. При этом врачи использовали интрамедуллярный остеосинтез — операция проводилась через небольшие проколы кожи, без масштабного хирургического вмешательства.

В настоящее время пациент хорошо себя чувствует, он проходит реабилитацию по месту жительства и через несколько месяцев сможет ходить без костылей.