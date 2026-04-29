Первомайский облом. Пермякам запретили готовить шашлык на природе

Приближаются майские праздники, которые у многих ассоциируются с выходом на природу и первыми шашлыками. Но если далеко ехать не хочется, то и в самом городе можно найти уголок среди леса. Где в Перми бесплатно отдохнуть, как будто за городом, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Огонь не разводить!
Как рассказали в администрации Перми сайту perm.aif.ru, использование открытого огня, разведение костров и установка мангалов на территории города Перми строго регулируется правилами пожарной безопасности.
«В соответствии с Правилами противопожарного режима РФ на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь, включая мангалы, для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — пояснили городские власти.
При этом в администрации отмечают, что на территории Перми нет общественных мест с оборудованными местами для пикников и установки мангалов.
Кроме того, на территории Пермского края с 30 апреля по 10 мая вводится особый противопожарный режим. В это время нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, в том числе мангалы, в необорудованных местах и выбрасывать непотушенные окурки и спички.
За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма достигнет от 30 до 400 тысяч рублей. А во время особого противопожарного режима эти цифры удваиваются. Так что, шашлыки на майские праздники могут очень дорого обойтись пермякам.
«Золотые пески», ул. Подлесная, 29.
Парк «Золотые пески» одно из самых популярных мест отдыха у пермяков. И главное его преимущество — это его расположение недалеко от центра города, наличие рядом остановок и магазинов и современные зоны отдыха.
В парке обустроены несколько беседок. Ставить свой мангал запрещено. Места для отдыха много, но желающих отдохнуть ещё больше. Поэтому беседки заняты с самого утра.
В самом парке также есть небольшой прудик, в котором живут утки. На территории есть автоматы с кормом для пернатых (напоминаем, кормить птиц хлебом нельзя).
От «Золотых песков» можно начать прогулку по Черняевскому лесу. Для жителей и гостей города организовано несколько маршрутов.
«Романовское поле», ул. Лянгасова, 143.
Место отдыха в Орджоникидзевском районе обновили осенью 2025 года. Поэтому в эти праздники пермяки смогут насладиться только не только природой, но и современными спортивной и детской площадками.
Здесь есть несколько беседок и огромный лесной массив, по которому можно погулять. Место интересно и своей историей. Считается, что здесь провёл свои последние дни Великий князь Михаил Романов.
«Поляна друзей», ул. Самаркандская, 2.
На территории лыжной базы «Динамо» обустроена «Поляна друзей», где установлены беседки. Можно уйти чуть дальше, где будет тише и не так многолюдно.
Одним из преимуществ места можно назвать стационарный туалет, который открыт для всех посетителей.
«Под липками», ул. Братская, 177/1.
В этом месте больше вероятность занять беседку и хорошо отдохнуть — людей не так много. Правда, до места для пикника придётся подняться в горку. Зато здесь есть большая детская площадка и спортивные тренажёры.
А ещё это место любят серые жабы. И в мае у них идёт период миграции. Земноводные перебираются через дорогу в пруд на территории «Биомеда», но часто попадают под колёса автомобилей. Много лет экоактивисты выходят на помощь: они собирают жаб в вёдра и переносят их через опасный участок. Поэтому добраться до места лучше пешком, оставив свой автомобиль чуть дальше.
«Большое сосновое», ул. 13-я линия, 12.
«Большое сосновое» в Верхней Курье очень любимо жителями: здесь много места, довольно тихо и живописно.
В 2023 году на участке обновили детскую площадку и зоны для пикника. Также есть биотулет и футбольное поле.
Рядом с местом отдыха начинается экологическая тропа «Большая сосновая». Это один из самых длинных маршрутов в городских лесах, его протяжённость почти пять километров.
Напоминаем, что во всех этих местах по закону нельзя разводить костры, а также устанавливать мангалы для приготовления пищи.
