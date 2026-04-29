Краеведческий музей в Бикине капитально отремонтируют к 2027 году

Капитальный ремонт краеведческого музея в Бикине продлится до 2027 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», масштабное преображение учреждения культуры проходит в рамках национального проекта «Семья», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Общая сумма контракта составила 27 млн рублей.
За это время специалистам предстоит поработать над фасадом здания, утеплить конструкции. Будут также заменены оконные блоки, но при условии сохранения исторической лепнины, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и освещения. Предстоит и внутренняя отделка помещения.
— Здание Краеведческого музея имени Н. Г. Евсеева было построено в 1948 году, а второй этаж достроен в 1980‑м. Наша задача — не просто обновить помещения, но и бережно сохранить архитектурное наследие для будущих поколений, — подчеркивает глава Бикинского округа Олеся Положенцева.
Сейчас подрядчик уже приступил к первому этапу работ — проводит демонтаж. В ходе его были выявлены щели в стенах здания. Члены комиссии осмотрели помещения и обсудили с подрядчиком корректировки в план работ в связи с требующимся дополнительным утеплением.
Напомним, по данным краевого правительства, в этом году в рамках национального проекта «Семья» предусмотрено также техническое оснащение шести музеев Хабаровского края: помимо Краеведческого музея им. Н. Г. Евсеева Бикинского округа, это Амурский городской краеведческий музей, Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей, музей Новоургальского городского поселения, Краеведческий музей им. А. П. Ходжер Нанайского района и Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр района им. Полины Осипенко.