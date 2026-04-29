Жителям Челябинска подарят новый сквер в центре города

В 2025 году проект этого сквера стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования. Отметим, что в Челябинской области уже проводится голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Поддержать проект можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» до 12 июня. В 2026 году в регионе проведут благоустройство 141 зоны отдыха и 9 дворов. Всего в Челябинской области привели в порядок более 2000 общественных пространств. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».