В Ростовской области ликвидировали три незаконные свалки на 1,7 га

С начала года в Ростовской области было ликвидировано три свалки на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По данным ведомства, общая площадь свалок составила 1,7 га. Они находились на сельхозугодиях в Волгодонском, Цимлянском и Кагальницком районах. «К примеру, в июне 2025 года в рамках обследования сельхозземель, расположенных в границах Цимлянского района, выявлен факт складирования бытовых отходов и строительного мусора. Площадь очага составила 1,5 га. По данному факту правообладателю участка выдано предписание о принятии мер по ликвидации свалок и вводу сельхозугодий в оборот», — говорится в сообщении.