Нижегородцев между майскими праздниками ждёт полная пятидневка

В 2026 году майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с длительными новогодними каникулами, которые были в январе. В Трудовом кодексе РФ предусмотрено 14 праздничных дней в год. Если праздничные дни выпадают на выходные, их переносят на будние дни, чтобы сохранить баланс труда и отдыха в течение года.