Нижегородцев между майскими праздниками ждёт полная пятидневка

Между грядущими майскими праздниками будет пять рабочих дней, а 8 мая рабочий день будет сокращённым. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с ТАСС.
По производственному календарю на этот год 4, 5, 6 и 7 мая — рабочие дни. 8 мая — предпраздничный короткий день, так как 9 мая будет нерабочим праздничным днём в честь Дня Победы. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, рабочий день, который предшествует нерабочему праздничному, сокращается на один час. Понедельник, 11 мая, также будет выходным.
В 2026 году майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с длительными новогодними каникулами, которые были в январе. В Трудовом кодексе РФ предусмотрено 14 праздничных дней в год. Если праздничные дни выпадают на выходные, их переносят на будние дни, чтобы сохранить баланс труда и отдыха в течение года.
В мае 2026 года будет 19 рабочих дней и 12 нерабочих (праздничных и выходных). Этот месяц традиционно считается одним из самых коротких по количеству рабочих дней, наряду с январём и февралём.
Напомним, текущая рабочая неделя — четырёхдневная, в четверг 30 апреля работники смогут уйти домой на час раньше, поскольку это предпраздничный день.