Волочкова рассказала, как Басков помогал ей в воспитании дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что певец Николай Басков помогал ей в воспитании дочери Ариадны, практически заменив ей родного отца.
По словам балерины, ее связь с музыкантом настолько крепка, что никому не удастся внести разлад в их отношения.
— Когда отец моей дочери попал в секту и не видел Аришу шесть лет (встречался он с ней раз в полгода для «галочки»), Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом, — поделилась Волочкова в беседе с РИА Новости.
До этого балерина призналась, что хочет родить ребенка от своего 27-летнего парня, танцора Марчела Абаби. Она рассказала, что их связывают не только рабочие отношения в сфере театра и искусства, но и личная близость.
Балерина отпраздновала 50-летний юбилей концертом в Театре на Цветном. Волочкова поделилась, что выбрала этот театр не просто так. Она напомнила, что пять лет назад именно там состоялась премьера спектакля танцовщицы «Балерина в зазеркалье цирка».
Ранее Волочкова призналась, что готова сменить сцену на музыкальную карьеру, если обстоятельства вынудят ее оставить балет. По словам артистки, в будущем она видит себя вокалисткой.