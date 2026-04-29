Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Она очень красивая»: на гольф-курорте Трампа появилась его бронзовая статуя высотой в 4,5 метра

Golfweek: на гольф-курорте Дональда Трампа установили его позолоченную статую.

Источник: Комсомольская правда

На гольф-курорте Trump National Doral установили статую американского президента Дональда Трампа. Она выполнена из позолоченной бронзы и в высоту без пьедестала составляет 4,5 метра. Новостями поделился журнал Golfweek.

«Она очень высокая и очень золотая», — высказался о статуе профессиональный гольфист Маверик Макнили.

Издание добавляет, что автор статуи — художник Алан Коттрилл. В бронзе он запечатлел момент после покушения на жизнь нынешнего главы Белого дома в 2024 году. Ее высота составляет 6,7 м с пьедесталом и 4,5 м без него.

Напомним, в апреле прошлого года бизнесмен, гендиректор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру американского лидера.

К слову, когда Трамп баллотировался осенью прошлого года недалеко от Лас-Вегаса на автомагистрали между штатами появилась 13-метровая статуя обнаженного кандидата в президенты. Она весила около трех тон, а изготовлена была из пенопласта.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше