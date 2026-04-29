«Она очень красивая»: на гольф-курорте Трампа появилась его бронзовая статуя высотой в 4,5 метра

На гольф-курорте Trump National Doral установили статую американского президента Дональда Трампа. Она выполнена из позолоченной бронзы и в высоту без пьедестала составляет 4,5 метра. Новостями поделился журнал Golfweek.
«Она очень высокая и очень золотая», — высказался о статуе профессиональный гольфист Маверик Макнили.
Издание добавляет, что автор статуи — художник Алан Коттрилл. В бронзе он запечатлел момент после покушения на жизнь нынешнего главы Белого дома в 2024 году. Ее высота составляет 6,7 м с пьедесталом и 4,5 м без него.
Напомним, в апреле прошлого года бизнесмен, гендиректор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру американского лидера.
К слову, когда Трамп баллотировался осенью прошлого года недалеко от Лас-Вегаса на автомагистрали между штатами появилась 13-метровая статуя обнаженного кандидата в президенты. Она весила около трех тон, а изготовлена была из пенопласта.