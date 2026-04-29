Жительница Красноярска написала Путину о враче, спасшем ее мужа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска направила письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить работу врача Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона.

Источник: НИА Красноярск

В обращении она выразила благодарность анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации № 1 Константину Третьякову, который помог спасти ее мужа Кирилла после тяжелого септического шока, вызванного осложненной двусторонней пневмонией.

Пациент был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии 12 марта 2026 года. По словам супруги, врач действовал оперативно, подобрал необходимую терапию и оказывал поддержку не только пациенту, но и его семье.

«Поддерживал и все доступно разъяснял мне в моем эмоционально тяжелом состоянии, не давал опустить руки», — описывает автор письма психологическую помощь доктора Третьякова.

Женщина подчеркнула, что считает таких специалистов «гордостью российской медицины» и выразила благодарность за спасенную жизнь мужа.

Главный врач больницы Евгений Кононов отметил, что Константин Третьяков зарекомендовал себя как сильный молодой специалист и входит в кадровый резерв руководителей подразделений, сообщает краевой минздрав.