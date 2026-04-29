«Не поговорю уже… обидно»: Антон Шастун впервые рассказал о смерти отца

Комик Антон Шастун рассказал, что его отец умер около 15 лет назад от инсульта. По его словам, он редко поднимает эту тему, так как у него осталось немного воспоминаний о родителе.
Шастун отметил, что родители развелись, когда он был подростком, и это тяжело сказалось на семье. Он добавил, что тогда переживал за мать и испытывал обиду на отца.
Комик признался, что со временем стал иначе смотреть на ситуацию, однако до сих пор сожалеет, что не смог наладить общение с отцом уже во взрослом возрасте.
— А потом, собственно, когда он умер, я понял, что я, получается, не поговорю уже… Это обидно. Об этом я жалею. Не знаю, этот разговор с отцом изменил бы меня? Потому что сейчас я не держу абсолютно никакого зла и обиды. Более того, даже моя мама не держит никакого зла и обиды. Прошло уже достаточно много времени. Но как будто он был нужен мне. Но разговор не состоялся и не состоится, — рассказал он на шоу «Вписка».
Ранее, 18 марта 2025 года, в возрасте 92 лет скончался болгарский и российский певец, народный артист России Бедрос Киркоров. О его смерти сообщил его сын Филипп. Как сложился жизненный путь Бедроса Филипповича — в материале «Вечерней Москвы».
18 марта 2026 года Филипп Киркоров посетил могилу отца на Троекуровском кладбище в годовщину его смерти. Певец помолился и возложил белые розы к месту захоронения. Он признался, что со временем боль от потери близкого не утихла. По его словам, ему было особенно тяжело после утраты матери.