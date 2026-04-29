Ищут кандидата с чувством юмора и загадочностью: в России появилась необычная вакансия с зарплатой 100 тысяч рублей

На рекрутинговом сервисе SuperJob появилась необычная вакансия — муза для музыканта. Работодатель обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в РИА Новости.
Как уточнили в компании, среди обязательных требований к кандидату — хорошее чувство юмора и загадочность, способная вдохновлять на творчество. Среди требований также указаны свобода, понятность и некоторая недоступность.
«В необычные задачи входят: написание милых утренних сообщений, вдохновение на новые песни и странные романтичные поступки, а также давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений», — сказано в описании вакансии.
В качестве дополнительных условий предлагаются спонтанные походы в кафе, театры и кино, цветы без повода, а также неожиданные сообщения посреди ночи.
Напомним, с 1 апреля 2026 года в российской системе здравоохранения официально ввели новую должность — врач по медицине здорового долголетия. Кандидат медицинских наук Александр Орлов рассказывал, зачем нужен врач для здоровых.