Порядка 140 нижегородских участников СВО прошли санаторное оздоровление

Около 140 нижегородских бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, прошли лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России. Всего с начала 2026 года нижегородское отделение СФР выдало 244 направления на санаторное оздоровление для демобилизованных участников СВО, сообщили в ведомстве.
Реабилитация доступна в 12 центрах фонда, расположенных в разных уголках страны. Продолжительность курса — не больше 21 дня, а проходить его можно раз в год. Но главное — ветеранам не приходится заботиться о том, как добраться до места лечения. Раньше бойцы сначала тратили свои деньги, а потом получали компенсацию. Теперь всё проще: Социальный фонд выдаёт электронные билеты и именные направления.
Участники СВО могут сами выбрать удобное время для поездки и не подстраиваться под чужие графики. А тем, у кого первая группа инвалидности или кто по медицинским показаниям нуждается в сопровождении, фонд оплачивает не только проезд, но и проживание с питанием для тех, кто едет с ними.