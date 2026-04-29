Нижегородцам пояснили, как получить компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

Сотни автомобилей пострадали из-за падения деревьев во время урагана, который пронесся над центральными регионами страны в последние дни. Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов рассказал aif.ru, как действовать в такой ситуации автомобилистам.
«Если на автомобиль упало дерево, автовладельцу следует вызвать участкового уполномоченного полиции либо самостоятельно подать заявление в отдел внутренних дел. В течение десяти рабочих дней участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с перечнем повреждённых деталей автомобиля. На основании этого постановления владелец проводит независимую экспертизу и взыскивает ущерб с организации, на балансе которой находится участок земли, где росло дерево. Это может быть администрация города, администрация района или управляющая компания», — сказал эксперт.
Славнов указал, что ответственность наступает, если на момент происшествия в регионе не было объявлено штормовое предупреждение. В подобных случаях полис ОСАГО не действует, ведь владельцев транспорта заранее предупредили о ЧС. По полису КАСКО можно возместить ущерб, если в договоре со страховой компанией указан риск падения дерева на авто.