Нижегородцам пояснили, как получить компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

«Если на автомобиль упало дерево, автовладельцу следует вызвать участкового уполномоченного полиции либо самостоятельно подать заявление в отдел внутренних дел. В течение десяти рабочих дней участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с перечнем повреждённых деталей автомобиля. На основании этого постановления владелец проводит независимую экспертизу и взыскивает ущерб с организации, на балансе которой находится участок земли, где росло дерево. Это может быть администрация города, администрация района или управляющая компания», — сказал эксперт.