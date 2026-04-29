В Красноярске осудят четверых за хищение 23 млн выплат бойцам СВО

В Красноярске перед судом предстанут четыре человека, организовавшие преступную схему по хищению денежных выплат военнослужащих. Об этом сообщаили в краевой прокуратуре.
В 2025 году 35-летний гендиректор одной из фирм, ранее судимый за кражи и мошенничество, вместе с тремя сообщниками (включая двух женщин) начал искать одиноких мужчин с алкогольной зависимостью, которые не поддерживают связь с родственниками.
Им предлагали заключить фиктивный брак, подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО. При этом банковские карты для выплат оставались у «супруг», подконтрольных ОПГ. За два месяца таким образом отправили шестерых мужчин. Трое из них погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести.
Все денежные поступления — единовременные, ежемесячные и даже посмертные выплаты — поступали на счета подставных «жён», которыми распоряжалась группа. Кроме того, организатор оформил фиктивную продажу и сдал в ломбард внедорожник знакомого, уехавшего на СВО.
На допросе мужчина признал вину лишь частично, заявив, что это были «гражданско-правовые отношения», а с «жёнами» он не сговаривался. На момент разоблачения преступники получили более 23 миллионов рублей.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Дело направлено в Свердловский районный суд Красноярска.
Ранее мы сообщали, что красноярцы похитили у бойцов СВО и их родственников 23,3 млн рублей.