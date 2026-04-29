Организаторы крупнейшего в Беларуси музыкального фестиваля Lidbeer объявили о его проведении в 2026 году, назвав сроки

Организаторы раскрыли дату проведения музыкального фестиваля Lidbeer 2026 в Лиде.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейший музыкальный фестиваль в Беларуси Lidbeer, который ежегодно проводит компания «Лидское пиво» в одноименном городе Лида в Гродненской области, все-таки состоится в 2026 году, сообщил телеграм-канал феста.

Организаторы объявили, что фестиваль Lidbeer 2026 пройдет 29 августа. Хотя ранее в компании говорили, что в 2026 году фестиваля не будет, приглашая посетить другие летние активности бренда. Но 28 апреля организаторы сообщили, что в юбилейный год компании фестивалю все же быть.

— В юбилейный год компании мы должны сделать настоящий подарок каждому из вас и собрать всех у нас в гостях в Лиде, чтобы вместе отметить 150-летие компании «Лидское пиво», — сказано в сообщении.

К слову, ранее у музыкального фестиваля LIDBEER уже был перерыв в течение трех лет, после которого его провели в 2023 году.

В 2025 году фестиваль Lidbeer посетили свыше 63 тысяч гостей, а развлекали гостей 15 артистов, которые выступали на четырех отдельных площадках.

Кстати, крупнейший в Беларуси музыкальный фестиваль «Славянский базар в Витебске» состоится уже в начале лета. Здесь мы писали, кто приедет на 35-й юбилейный фестиваль в 2026 году. Также «Славянский базар в Витебске» озвучил размер Гран-при конкурса.

Тем временем Ольга Бузова устроила застолье с Марией Погребняк, подав на стол свою любимую белорусскую колбасу.