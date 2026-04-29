Юного минусинца поймали на отмывании денег, полученных от продажи наркотиков

В Минусинске полиция уличила 19-летнего юношу в хранении наркотиков и легализации средств с их продажи. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
При задержании оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли у парня более 3,5 грамма синтетических наркотиков. Как оказалось, подозреваемый работал в интернет-магазине по продаже наркотиков. Под руководством куратора он делал закладки синтетики на территории города.
Заработанные деньги переводили на его криптокошелек. Их юноша конвертировал в криптовалюту через биржи, выводил на счета дропов, в том числе на свои банковские карты, и распоряжался деньгами по своему усмотрению. Всего он легализовал более 30 тысяч рублей.
В отношении минусинца также возбудили дело за незаконный сбыт запрещенных веществ и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
Подозреваемый уже находится под стражей за ранее совершенное преступление. Расследование продолжается, полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным эпизодам.
