Пожарно-тактические учения прошли в Ростовской области

Согласно сценарию тренировки, сложная пожароопасная обстановка создала риск перехода природных и лесных возгораний на жилые зоны. Для предотвращения распространения пламени спасатели оперативно отработали действия по ликвидации очагов возгорания на различных типах рельефа. Также была проведена тренировка по забору воды из природного источника. Благодаря чёткой координации условный пожар удалось успешно локализовать и ликвидировать. К учениям привлекли 236 специалистов, было задействовано 69 единиц специализированной техники.