Пожарно-тактические учения прошли в Ростовской области

В Ростовской области прошли пожарно-тактические учения. На территории Усть-Донецкого района региона прошли комплексные пожарно-тактические манёвры. За процессом подготовки и проведения учений следил глава области Юрий Слюсарь, о чём информирует пресс-служба губернатора.
Согласно сценарию тренировки, сложная пожароопасная обстановка создала риск перехода природных и лесных возгораний на жилые зоны. Для предотвращения распространения пламени спасатели оперативно отработали действия по ликвидации очагов возгорания на различных типах рельефа. Также была проведена тренировка по забору воды из природного источника. Благодаря чёткой координации условный пожар удалось успешно локализовать и ликвидировать. К учениям привлекли 236 специалистов, было задействовано 69 единиц специализированной техники.
«Впервые побывал на пожарно-тактических учениях в Усть-Донецком районе — и остался под сильным впечатлением. Увидел, насколько слаженно работают наши пожарные», — поделился впечатлениями Юрий Слюсарь.
Помимо практической части, для гостей организовали демонстрационную экспозицию. Участники смогли ознакомиться с разнообразной техникой: от вездеходов-снегоболотоходов «Бобр» до специализированных автомобилей для дезинфекции и обеспечения водолазных операций.
Завершилось мероприятие церемонией награждения: губернатор выразил благодарность личному составу за участие в учениях и, в преддверии профессионального праздника — Дня пожарной охраны России, вручил региональные награды десяти отличившимся сотрудникам экстренных служб.