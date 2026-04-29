Хабаровский район принял «Знамя спорта» на игре Зарница

В церемонии участвовали Герой России, генерал-майор Азатбек Омурбеков и заместитель главы администрации Хабаровского района Евгения Фадеева. Более двухсот участников и сорок наставников два дня боролись за победу в «Зарнице 2.0». В средней возрастной категории победил отряд «Князь фортуны», вторым стал «Щит 162», третьим — «Тополь ВВМ». Среди старших первое место занял отряд «Тико», серебро — у «Истоков 11», бронза — у «Риск27».