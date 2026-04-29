Хабаровский район принял «Знамя спорта» на игре Зарница

Хабаровский район принял «Знамя спорта» — переходящий символ Года спорта, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Церемония прошла на старте Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и акции «День призывника». Знамя районам передают по очереди: до этого оно находилось в Амурском районе, а в середине мая отправится в район имени Лазо.
В церемонии участвовали Герой России, генерал-майор Азатбек Омурбеков и заместитель главы администрации Хабаровского района Евгения Фадеева. Более двухсот участников и сорок наставников два дня боролись за победу в «Зарнице 2.0». В средней возрастной категории победил отряд «Князь фортуны», вторым стал «Щит 162», третьим — «Тополь ВВМ». Среди старших первое место занял отряд «Тико», серебро — у «Истоков 11», бронза — у «Риск27».
Краевая эстафета «Знамя спорта» охватит все муниципалитеты. В каждом районе, куда приходит символ, проводят спортивные декады с массовыми соревнованиями, мастер-классами и показательными выступлениями. Мероприятия проходят по президентской государственной программе «Спорт России».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru