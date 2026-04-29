Василий Татищев: кем был автор первого капитального труда по русской истории

Покрыта туманом и жизнь ее автора. Его не раз судили, обвиняя во взяточничестве и прочих злоупотреблениях, но каждый раз ему удавалось оправдаться. Есть и еще одна темная сторона биографии Татищева. Будучи полновластным хозяином Урала, он легко выносил смертные приговоры. И даже лично пытал заключенных. Однажды он получил донос, что некий Егор Столетов, сказавшись больным, не был в церкви в день именин императрицы Анны Иоанновны. Татищев расценил это как крамолу и отправил Столетова на дыбу. Тот признался в подготовке заговора, оговорил многих «сообщников» и был в итоге казнен. Василий Никитич осуждал на смерть и тех, кто, приняв христианство, затем возвращался в ислам. Всякое было в его жизни. Но мы его помним за поистине подвижнический труд. Российской историей занимались тысячи ученых — и он среди них первый.