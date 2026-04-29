В Волгограде похолодает до −3 в последние дни апреля

Штормовое предупреждение о непогоде выпустило МЧС.

В Волгоградской области действует штормовое предупреждение.

Региональное управление МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС сообщает: ночью и утром с 29 апреля по 1 мая 2026 года в отдельных муниципальных районах ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы температура опустится до −1…-3 градусов.

Из-за похолодания возрастает вероятность пожаров. Риск связан с нарушением правил эксплуатации электробытовых приборов, использованием самодельных нагревательных устройств и несоблюдением требований пожарной безопасности.

