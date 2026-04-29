Разработан новый подход к созданию логических элементов для систем ИИ

Уточняется, что сегодня для построения цифровых микросхем классических архитектур вычислительных машин используется комплементарная МОП-логика (КМОП-логика). Вместе с тем, бурное развитие систем искусственного интеллекта подразумевает ресурсоемкое и эффективное исполнение нейросетевых алгоритмов для обработки информации в режиме реального времени. Для этих целей классическая архитектура фон Неймана не в полной мере подходит из-за ограничения производительности вычислений. Более того, существует резкое расхождение в скорости работы процессора и оперативной памяти.