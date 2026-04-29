Террорист Брейвик, убивший 77 человек, сменил имя

Осужденный за теракты в Норвегии Андерс Брейвик официально сменил имя на Яна Йохансена. По данным национального реестра, новое имя уже вступило в силу и является распространенным в стране.
Ранее он использовал псевдоним с отсылками к скандинавской мифологии, однако теперь выбрал максимально обычное имя. В документах он больше не фигурирует под прежними данными.
Брейвик совершил теракты 22 июля 2011 года, устроив взрыв в Осло и расстрел на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, большинство из них подростки. Более ста человек получили ранения.
Смена имени вызвала обсуждение в обществе. Отмечается, что формально это не меняет его известность, однако некоторые считают такой шаг попыткой дистанцироваться от прошлого, передает Aftenposten.
