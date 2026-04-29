«Тщательно продуманный ответ Трампу»: что сказал Карл III о НАТО и Украине в ходе выступления в Конгрессе

Король Великобритании Карл III в ходе выступления в Конгрессе США сделал ряд завуалированных заявлений, которые могут рассматриваться как «вызов» президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет Politico.
Как передает издание, британские монархи традиционно используют сдержанный и символичный язык для передачи политических сигналов, и речь Карла III не стала исключением.
В частности, вспоминая теракты 11 сентября 2001 года, король подчеркнул, что союзники по НАТО активировали пятую статью договора и «откликнулись на призыв» США. По оценке автора материала, «это тщательно продуманный ответ Трампу и его союзникам в Конгрессе». Карл III намекнул, что вопреки неоднократным заявлениям американского лидера, «НАТО действительно оказало помощь Америке в час нужды».
Как пишет Politico, «король пошел еще дальше», связав теракт 2001 года с необходимостью сохранения единства западных стран в поддержке Украины.
«Король занимает совершенно иную позицию по сравнению с непрекращающейся критикой Трампом Украины и Владимира Зеленского, с которым Карл неоднократно встречался для частных переговоров в течение последних нескольких лет», — говорится в тексте.
Как писал KP.RU, Карл III преподнес Трампу необычный подарок. Он подарил Трампу корабельный колокол с подводной лодки HMS Trump, отметив, что теперь для связи с Великобританией можно «просто позвонить» в колокол.