ГАИ предупредила о массированной отработке трасс в одной из областей Беларуси в течение двух суток, назвав причину

Стало известно, что в одной из областей Беларуси будет проведена массированная отработка трасс. Подробности рассказали в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
Так, ГАИ Гомельщины 29 и 30 апреля будет массировано отрабатывать трассу М-10. Напомним, данная автомобильная дорога проходит от границы России к Гомелю и Кобрину.
Сообщается, что будет уделяться пристальное внимание пресечению нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. В частности, на особом контроле — пресечение управление авто нетрезвыми водителями и бесправниками, нарушение скоростного режима, правил обгона и перевозки.
— Не останутся без внимания и нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, — добавили в УГАИ.
В УВД отметили, что наряды ДПС на Гомельщине будут выставлены в местах высокого аварийного риска.
Еще мы писали, что в Беларуси работа ГАИ и других служб МВД меняется в начале мая.