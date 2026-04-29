Паводок грозит волгоградцам опасными заболеваниями

Весенний паводок всегда таит в себе скрытые угрозы, и в этом году Волгоградская область не исключение. Вода в источниках загрязняется бактериями и вирусами, что значительно повышает риск подхватить брюшной тиф, дизентерию, гепатит А, а также норо- и ротавирусные инфекции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор.
Эксперты предупреждают, что из-за попадания грызунов с затопленных территорий в воду, увеличивается вероятность заражения туляремией и лептоспирозом.
Врачи и специалисты не сидят сложа руки. Они активно следят за эпидемиологической обстановкой, контролируют объекты водоснабжения и канализации, регулярно берут пробы воды для лабораторных исследований. Помимо этого, они оценивают готовность больниц и лабораторий, а также готовят помещения для временного размещения людей, если это потребуется.