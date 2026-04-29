Зоопарк предложили разместить около стадиона «Самара Арена»

Около стадиона «Самара Арена» может появиться зоопарк. С таким предложением выступили представители министерства культуры региона на совещании в Минграде по обсуждению концепции развития территории у спортобъекта, построенного к ЧМ-2018.
«Представитель министерства культуры просил рассмотреть возможность размещения зоопарка. Параметры планируемого объекта Минкульт обещал передать разработчикам концепции», — сообщили в министерстве градостроительной политики Самарской области.
Напомним, сейчас зоопарк расположен в Постниковом овраге. Ранее стало известно, что ему необходимо расширение, так как действующие площадки не соответствуют современным нормативам. Однако в данной локации сделать это невозможно. Встал вопрос о переносе зоопарка на новое место. Обсуждались разные площадки: участок за больницей им. Середавина, участок в Южном городе. Называлась и территория у стадиона «Самара Арена». Определиться с площадкой не могут уже несколько лет.