Зоопарк предложили разместить около стадиона «Самара Арена»

Напомним, сейчас зоопарк расположен в Постниковом овраге. Ранее стало известно, что ему необходимо расширение, так как действующие площадки не соответствуют современным нормативам. Однако в данной локации сделать это невозможно. Встал вопрос о переносе зоопарка на новое место. Обсуждались разные площадки: участок за больницей им. Середавина, участок в Южном городе. Называлась и территория у стадиона «Самара Арена». Определиться с площадкой не могут уже несколько лет.