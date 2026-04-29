Компания ЦИТ-Строй представила новые ЖК в Хабаровске

Проста и вполне логична концепция ЖК «Молодость». Десятиэтажку на улице Герасимова строят в одном из самых оживлённых и развитых мест Хабаровска. Жилой комплекс примыкает к территории Дальневосточного государственного университета путей сообщения, поэтому предназначен он, прежде всего, для тех, кто начинает профессиональную жизнь — студентов, молодых специалистов, преподавателей, дом для тех, кто решил обзавестись своим первым жильём. Всё, что нужно для полноценной, активной жизни, в этом районе города давно уже есть. Здесь человек почувствует себя в гуще городских событий. Дом сдадут весной следующего года.