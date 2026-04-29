Компания ЦИТ-Строй представила новые ЖК в Хабаровске

Хабаровский застройщик, компания ЦИТ-Строй, провела большую встречу, где её представители рассказали о завершённых жилых объектах, тех, над которыми работа близится к финалу, а главное — познакомили с планами строительства на ближайшее время. Именно это вызвало наибольший интерес собравшихся.
На встречу-презентацию были приглашены риэлторы, представители агентств недвижимости, эксперты. Среди гостей были студенты и преподаватели вузов. И хотя они напрямую со строительной отраслью или куплей-продажей недвижимости не связанны, свою значимую роль в мероприятии они сыграли, но об этом позже.
В холле кинотеатра «Дружба» с утра было многолюдно и шумно, а атмосфера вполне напоминала праздничную, что не мешало гостям вести деловые беседы и спорить. Ещё до начала самой презентации среди представителей профессионального сообщества начался оживлённый обмен мнениями, обсуждение проектов. Агенты по недвижимости изучали планировки квартир в специальных проспектах, подготовленных ЦИТ-Строй.
Во время основной части мероприятия руководство компании рассказало обо всех своих жилищных комплексах, включая те, возведение которых начнётся в текущем году. Среди завершённых проектов ЦИТ-Строй — ЖК «Восход», включающий в себя четыре десятиэтажных дома на улице Герцена, в месте с уже развитой инфраструктурой и одной из самых любимых горожанами парковых зон отдыха с озером.
Проста и вполне логична концепция ЖК «Молодость». Десятиэтажку на улице Герасимова строят в одном из самых оживлённых и развитых мест Хабаровска. Жилой комплекс примыкает к территории Дальневосточного государственного университета путей сообщения, поэтому предназначен он, прежде всего, для тех, кто начинает профессиональную жизнь — студентов, молодых специалистов, преподавателей, дом для тех, кто решил обзавестись своим первым жильём. Всё, что нужно для полноценной, активной жизни, в этом районе города давно уже есть. Здесь человек почувствует себя в гуще городских событий. Дом сдадут весной следующего года.
Значительную часть времени презентации проектов ЦИТ-Строй занял ЖК «Полёт», и этому есть объяснение. Собравшиеся узнали, что в текущем году начнётся работа над второй очередью комплекса — «Полёт. Новый рейс». Ещё два аналогичных дома возведут рядом на улице Шкотова. На мероприятии подчеркнули, что «Полёт», как и другие жилые объекты от ЦИТ-Строй, подключены к городским системам инженерно-технического обеспечения: канализации, электро— и водоснабжению, отоплению. Строительство двух новых домов начнётся уже в мае.
Собравшиеся на мероприятии первыми узнали о планах застройщика начать в этом году работу над новым проектом — ЖК «Ботаника». Его концепция отличается от прежних задумок. Если ранее застройщик ориентировался на тех, кому важна близость к центру и различным объектам инфраструктуры, возможность активной жизни, то «Ботаника» придётся по душе любителям тишины, спокойствия среди зелени и пения птиц. Комплекс появится на пересечении переулка Краснодарского и улицы Краснодарской в тихом городском районе, где расположены важнейшие краевые медицинские центры. В компании считают, что именно медики могут стать большинством приобретателей квартир в «Ботанике».
Презентация новых ЖК вызвала оживление среди присутствующих. Руководители компании-застройщика ответили на вопросы, поступившие из зала, касающиеся планировки и метража квартир, обустройства придомовых территорий. Отметим, что дворовые пространства проектов от ЦИТ-Строй полностью соответствуют современным представлениям о комфорте и удобстве. Заместитель директора компании ЦИТ-Строй Александра Хмарук напомнила, что на жилплощадь в домах застройщика распространяются все виды льготной ипотеки и поблагодарила риэлторов за помощь в реализации квартир в новостройках.
После официальной части общение продолжилось в неформальной обстановке. Сквозным действием на мероприятии стало подведение итогов студенческого конкурса профессий, объявленного ЦИТ-Строй.
Победитель получал приз — поездку в Пекин на двоих. Участие в состязании приняли студенты Тихоокеанского государственного университета, Хабаровского государственного института культуры, Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.
Студенты в творческом ключе представили свои профессии. Жюри, после долгих споров, отдало предпочтение студентке института культуры, которая не только рассказала о себе и своей профессии, но и спела для присутствующих.
Приз зрительских симпатий достался студенту из Комсомольска-на-Амуре, с его семейной «строительной» историей — дед конкурсанта в своё время приехал строить БАМ и остался в Городе юности.
На все вопросы о приобретении недвижимости и сопровождении сделок ответят в офисе продаж ЦИТ-Строй ДВ. Проконсультироваться можно по телефонам +7 914 158 58 88, +7 914 158 14 44, 20 14 44. Подробно узнать о проектах, предложениях, юридическом сопровождении, а также выбрать квартиру можно на сайте компании ЦИТ-Строй ДВ и в Telegram-канале (18+).
Реклама. Рекламодатель: АО «Центр инновационных технологий г. Хабаровска», ОГРН 1042700170061, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19.