В Красноярске пройдет международный кинофестиваль для детей и подростков «Герой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 22 мая в Красноярске состоится IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой».
В программе — российские и зарубежные кинопремьеры, встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы и дискуссионные площадки. Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Фестиваль ориентирован на детскую и подростковую аудиторию и выстроен вокруг темы героя как нравственного ориентира. В конкурсной и внеконкурсной программах представлены игровые, анимационные и документальные фильмы.
Проект проводится с 2018 года и остается единственным международным кинофестивалем для юной аудитории на территории от Восточной Сибири до Дальнего Востока.
6+