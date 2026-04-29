Красноярский край присоединился к акции «Наши семейные книги памяти» в честь Дня Победы

Школьники и студенты Красноярского края присоединились к Всероссийской акции «Наши семейные книги памяти». На основании семейных хроник и фотоальбомов они готовят небольшой рассказ о жизни и подвигах своих родственников во время Великой Отечественной войны. Сегодня особенно важно сохранять связь с прошлыми поколениями наших героев, защитников Родины. Я рада, что в Красноярском крае акция «Наши семейные книги памяти» находит широкий отклик у молодого поколения, — отметила глава министерства образования Красноярского края Татьяна Гридасова. До 30 апреля в акции поучаствуют более тысячи школьников и студентов. Основными площадками проведения акции стали педагогические колледжи и школы.