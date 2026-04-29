На Ломоносова автомобиль снёс бетонный столб и съехал в кювет

В Калининграде на ул. Ломоносова чёрная иномарка снесла бетонный столб и съехала в кювет. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
ДТП произошло 29 апреля примерно в 6:20. На месте аварии работают медики и сотрудники Госавтоинспекции. О состоянии пострадавших не сообщается, в машине сработали подушки безопасности. В сторону центра города образовалась небольшая пробка.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше