В Березниках суд на два месяца закрыл кабинет сосудистой хирургии

Индивидуальный предприниматель нарушил санитарное законодательство.

Источник: Комсомольская правда

Северный территориальный отдел краевого управления Роспотребнадзора приостановил работу кабинета сосудистой хирургии в Березниках. Ведомство выявило нарушение санитарного законодательства.

Внеплановую проверку кабинета провели по обращению жителей города. В ее ходе выявили грубые санитарные нарушения, включая отсутствие санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии санитарным правилам действующего кабинета сосудистой хирургии и план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, сбор и утилизацию медицинских отходов. В кабинете также не проводился производственный контроль по выполнению требований санитарного законодательства.

В отношении ИП Черепанова В. Г. составлены протоколы о временном запрете деятельности по организации медицинского кабинета, об административном правонарушении за нарушение санитарных норм.

Материалы поступили в Березниковский городской суд, который своим решением приостановил на 60 суток деятельность кабинета сосудистой хирургии на ул. Деменева, 13 (офис 23).