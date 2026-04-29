В Березниках суд на два месяца закрыл кабинет сосудистой хирургии

Внеплановую проверку кабинета провели по обращению жителей города. В ее ходе выявили грубые санитарные нарушения, включая отсутствие санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии санитарным правилам действующего кабинета сосудистой хирургии и план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, сбор и утилизацию медицинских отходов. В кабинете также не проводился производственный контроль по выполнению требований санитарного законодательства.