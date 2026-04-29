Россельхознадзор забраковал произведенное под Волгоградом куриное филе

Россельхознадзор выявил нарушения в ветеринарных сопроводительных документах на площадке юридического.

Россельхознадзор выявил нарушения в ветеринарных сопроводительных документах на площадке юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, в организации оформили документы на куриное филе грудки на основании аннулированного сертификата. Причина аннулирования — несоответствие требованиям технических регламентов таможенного союза в пищевой продукции. В связи с этим продукцию нельзя считать безопасной.

Организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено соблюдать регламент при производстве и обороте пищевой продукции.

Фото сгенерировано ИИ.