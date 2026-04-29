Представители редких профессий поделились тонкостями своих специальностей

Многие стремятся получить популярную престижную профессию, но есть среди нас представители редких специальностей, которые передают из поколения в поколение свое мастерство. Сегодня именно они напоминают нам о ценности и уникальности ручного труда. С людьми редких профессий поговорили корреспонденты «РГ».
Любимица «Пенза».
Сегодня профессия настройщика фортепиано стала по-настоящему редкой. На всю Пензенскую область — всего пять таких специалистов.
Сергей Суднев — пианист, преподаватель Пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского и настройщик фортепиано и роялей на кафедре «Музыка и методика преподавания музыки» в Пензенском госуниверситете.
Путь Сергея Суднева в профессии начался с простого любопытства. Фото: Из архива Сергея Суднева.
Его путь в профессии начался с любопытства: хотелось самому понять, как устроен инструмент, на котором он играет. Сначала учился сам по книгам, а потом — у опытной настройщицы фабрики по выпуску пианино.
По словам мастера, сегодня ему приходится работать с разными марками инструментов. «Каждый, как человек, обладает своим характером, а значит, к нему нужен особый подход. Даже два рояля одной марки звучат по-разному», — отмечает Сергей. Но особое значение для него имеет фортепиано «Пенза». Высокое, массивное, с благородным и глубоким тембром — именно таким его помнят ценители настоящего звука.
«Сегодня можно встретить инструменты самых разных марок — от немецких и чехословацких до современных китайских. Но для тех, кто ищет подлинную душу в звуке, фортепиано “Пенза” остается вне конкуренции. Его голос — это живая история, способная вдохновлять новые поколения исполнителей», — рассказывает мастер.
Как он объясняет, для настройки требуется не только слух, но и целый арсенал инструментов: от стандартных отверток до специальных ключей с десятками насадок. Современные тюнеры (электронное устройство, которое определяет и отображает высоту музыкальных нот) для телефонов могут помочь, но настоящее мастерство настройщика — в умении слышать каждую из двухсот с лишним струн, настраивать их «на слух», иногда сверяясь с камертоном.
Профессия настройщика сегодня в дефиците. «Когда музыканты играют постоянно, инструмент требуется как минимум один раз в год, а лучше — дважды настраивать», — отметил Сергей Суднев.
Как рассказывает мастер, часто начинающие настройщики вроде начинают работать, а потом бросают это дело, в том числе потому, что их труд не всегда оценивается по достоинству. А работа требует очень большой концентрации внимания и времени. Кроме того, настройка — это не только придание звучанию инструмента чистоты и гармоничности, а и работа с механикой, для чего требуется разборка инструмента, а детали (особенно механика рояля) довольно прилично весят.
Несмотря на то что сегодня многие музыканты используют электронные инструменты, они не могут заменить фортепиано, уверяет Сергей. «Синтезатор дает один стандартный звук, а настоящий рояль откликается на каждое прикосновение, позволяя исполнителю воплотить свои самые тонкие музыкальные идеи», — объясняет мастер.
Для Сергея музыка, как он признается, — смысл жизни. «Она объединяет нашу семью. Моя жена — прекрасный концертмейстер, чуткий и талантливый музыкант. А наша дочь — замечательная пианистка и, честно говоря, играет даже лучше меня. В нашем доме всегда звучит музыка, и это настоящее счастье», — поделился он.
Парикмахер для козы.
В Оренбуржье, которое издавна славится своими «фирменными» ажурными платками, весна — не только пора любви и обновления природы, но и время заготовки козьего пуха. Получение сырья для будущих рукотворных шедевров местных мастериц — процесс трудоемкий. Поэтому если ремесло вязальщицы — преимущественно женское, то профессия чесальщика пуховых коз здесь традиционно считается мужской.
Как известно, оренбургский пуховый платок, в котором не страшны даже самые суровые морозы, должен быть легким, как облачко, и тонким, как паутинка: согласно старинным канонам, он должен легко проходить через снятое с пальца кольцо. Получить такую шерсть можно только от оренбургских коз: эта порода, выведенная в степных краях, отличается особой тонкостью волокон пуха — до 18 микрон — и способностью удерживать тепло.
Чесальщик коз Нурлан Биистов ловко орудует специальным гребнем в виде лопатки с зубьями. Фото: Минсельхоз Оренбургской области.
— Наши козочки — настоящее достояние страны, — говорят мастера-чесальщики из поселка Маячный Кувандыкского района. В крупнейшем козохозяйстве области, которым руководит фермер Фаниль Аблязов, содержится более 4,6 тысячи животных, дающих драгоценный пух.
— Зима в этом году была морозной, а значит, пух будет особенно теплым, — рассказывает Фаниль.
Сезон чески начинается с марта — в зависимости от климатических условий, степени упитанности животных и их возраста. Опытные чесальщики знают: в этом деле много тонкостей. Так, если начать ческу преждевременно, пух будет рваться, доставляя животному боль. Если же, наоборот, опоздать, то можно потерять много пуха, а оставшийся собьется в войлок. Самых пуховых коз чешут дважды — с двух-трехнедельным перерывом. Главное — успеть завершить этот процесс до появления потомства: этот период у коз тоже начинается по весне.
— Сколько пуха можно получить от одной козы? От взрослой — до 500 граммов, от маленькой — до 300. Средний начес у нас — 220 граммов с головы. А всего за смену вычесываю до шести килограммов пуха, — делится Нурлан Биистов. Мастер ловко орудует специальным гребнем в виде лопатки с зубьями: сначала — по шерсти, потом — против шерсти.
У каждого чесальщика — свои профессиональные секреты. Как-то минсельхоз региона выложил забавный видеоролик из СПК «Донское» Беляевского района — там чешут коз под музыку. По словам работников хозяйства, особенно животным нравится песня Алмаса Багратиони «Ты — самая лучшая» — под эти звуки они лежат спокойно и не брыкаются. Уважают козочки и творчество Стаса Михайлова.
Симбирцитовых дел мастер.
Альберт Насибулин — ведущий мастер по обработке симбирцита. Этот уникальный минерал, геологическое наследие эпохи мезозоя, встречается в юрских и меловых отложениях на территории Ульяновской области. Самые «урожайные» места — берег Волги севернее Ульяновска (бывшего Симбирска, откуда и название). Некоторые его образцы поразительно напоминают янтарь.
Использовать в качестве поделочного камня симбирцит начали не так давно, в конце 80-х. Позже появилось предприятие народного художественного камнерезного промысла, где и трудится Альберт Насибулин, один из четырех здешних мастеров. Профессия по-настоящему редкая, поскольку обработкой этого камня не занимаются более нигде.
Мастеру по обработке симбирцита Альберту Насибулину его работа никогда не надоедает. Фото: Алексей Юхтанов.
На предприятие Альберта привел друг. Он же на первых порах был и его наставником. Дело понравилось сразу, а обучение заняло немного времени. Уже через месяц удалось изготовить сувениры. Разный инструмент, линейка и угольник, камнерезный станок — все быстро стало своим, родным.
Симбирцит, по словам Альберта, «достаточно капризный камушек». Нужно время, чтобы его понять. Он очень неоднороден, включает в себя разные породы, может крошиться и ломаться. Как говорит мастер, спустя время начинаешь понимать, где надо хорошенько надавить, где проклеить лишний раз, чтобы не испортить заготовку. «Со временем начинаешь видеть в камне узор, который заиграет при симметричном расположении пластин», — говорит Альберт.
Альберт работает по индивидуальным заказам. Любит, по его словам, большие габариты. Делает симбирцитовые шахматы, часы, письменные приборы, иконы, магнитики на холодильник. Самое масштабное изделие, вышедшее из-под его рук, — двухметровый сказочный трон в музее «Симбирцитовая зала».
Симбирцит не отпускает мастера и после работы. Каждый вечер, признается он, голову занимают мысли о том, какое задание дать распиловщику, чтобы он заготовил нужные пластины, как их потом пропитать, как сложить узор. Работа ему не надоедает и со временем нравится все больше.