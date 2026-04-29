Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители редких профессий поделились тонкостями своих специальностей

Многие стремятся получить популярную престижную профессию, но есть среди нас представители редких специальностей, которые передают из поколения в поколение свое мастерство. Сегодня именно они напоминают нам о ценности и уникальности ручного труда. С людьми редких профессий поговорили корреспонденты «РГ».

Любимица «Пенза».

Сегодня профессия настройщика фортепиано стала по-настоящему редкой. На всю Пензенскую область — всего пять таких специалистов.

Сергей Суднев — пианист, преподаватель Пензенского музыкального колледжа имени А. А. Архангельского и настройщик фортепиано и роялей на кафедре «Музыка и методика преподавания музыки» в Пензенском госуниверситете.

Путь Сергея Суднева в профессии начался с простого любопытства. Фото: Из архива Сергея Суднева.

Его путь в профессии начался с любопытства: хотелось самому понять, как устроен инструмент, на котором он играет. Сначала учился сам по книгам, а потом — у опытной настройщицы фабрики по выпуску пианино.

По словам мастера, сегодня ему приходится работать с разными марками инструментов. «Каждый, как человек, обладает своим характером, а значит, к нему нужен особый подход. Даже два рояля одной марки звучат по-разному», — отмечает Сергей. Но особое значение для него имеет фортепиано «Пенза». Высокое, массивное, с благородным и глубоким тембром — именно таким его помнят ценители настоящего звука.

«Сегодня можно встретить инструменты самых разных марок — от немецких и чехословацких до современных китайских. Но для тех, кто ищет подлинную душу в звуке, фортепиано “Пенза” остается вне конкуренции. Его голос — это живая история, способная вдохновлять новые поколения исполнителей», — рассказывает мастер.

Как он объясняет, для настройки требуется не только слух, но и целый арсенал инструментов: от стандартных отверток до специальных ключей с десятками насадок. Современные тюнеры (электронное устройство, которое определяет и отображает высоту музыкальных нот) для телефонов могут помочь, но настоящее мастерство настройщика — в умении слышать каждую из двухсот с лишним струн, настраивать их «на слух», иногда сверяясь с камертоном.

Профессия настройщика сегодня в дефиците. «Когда музыканты играют постоянно, инструмент требуется как минимум один раз в год, а лучше — дважды настраивать», — отметил Сергей Суднев.

Как рассказывает мастер, часто начинающие настройщики вроде начинают работать, а потом бросают это дело, в том числе потому, что их труд не всегда оценивается по достоинству. А работа требует очень большой концентрации внимания и времени. Кроме того, настройка — это не только придание звучанию инструмента чистоты и гармоничности, а и работа с механикой, для чего требуется разборка инструмента, а детали (особенно механика рояля) довольно прилично весят.

Несмотря на то что сегодня многие музыканты используют электронные инструменты, они не могут заменить фортепиано, уверяет Сергей. «Синтезатор дает один стандартный звук, а настоящий рояль откликается на каждое прикосновение, позволяя исполнителю воплотить свои самые тонкие музыкальные идеи», — объясняет мастер.

Для Сергея музыка, как он признается, — смысл жизни. «Она объединяет нашу семью. Моя жена — прекрасный концертмейстер, чуткий и талантливый музыкант. А наша дочь — замечательная пианистка и, честно говоря, играет даже лучше меня. В нашем доме всегда звучит музыка, и это настоящее счастье», — поделился он.

Парикмахер для козы.

В Оренбуржье, которое издавна славится своими «фирменными» ажурными платками, весна — не только пора любви и обновления природы, но и время заготовки козьего пуха. Получение сырья для будущих рукотворных шедевров местных мастериц — процесс трудоемкий. Поэтому если ремесло вязальщицы — преимущественно женское, то профессия чесальщика пуховых коз здесь традиционно считается мужской.

Как известно, оренбургский пуховый платок, в котором не страшны даже самые суровые морозы, должен быть легким, как облачко, и тонким, как паутинка: согласно старинным канонам, он должен легко проходить через снятое с пальца кольцо. Получить такую шерсть можно только от оренбургских коз: эта порода, выведенная в степных краях, отличается особой тонкостью волокон пуха — до 18 микрон — и способностью удерживать тепло.

Чесальщик коз Нурлан Биистов ловко орудует специальным гребнем в виде лопатки с зубьями. Фото: Минсельхоз Оренбургской области.

— Наши козочки — настоящее достояние страны, — говорят мастера-чесальщики из поселка Маячный Кувандыкского района. В крупнейшем козохозяйстве области, которым руководит фермер Фаниль Аблязов, содержится более 4,6 тысячи животных, дающих драгоценный пух.

— Зима в этом году была морозной, а значит, пух будет особенно теплым, — рассказывает Фаниль.

Сезон чески начинается с марта — в зависимости от климатических условий, степени упитанности животных и их возраста. Опытные чесальщики знают: в этом деле много тонкостей. Так, если начать ческу преждевременно, пух будет рваться, доставляя животному боль. Если же, наоборот, опоздать, то можно потерять много пуха, а оставшийся собьется в войлок. Самых пуховых коз чешут дважды — с двух-трехнедельным перерывом. Главное — успеть завершить этот процесс до появления потомства: этот период у коз тоже начинается по весне.

— Сколько пуха можно получить от одной козы? От взрослой — до 500 граммов, от маленькой — до 300. Средний начес у нас — 220 граммов с головы. А всего за смену вычесываю до шести килограммов пуха, — делится Нурлан Биистов. Мастер ловко орудует специальным гребнем в виде лопатки с зубьями: сначала — по шерсти, потом — против шерсти.

У каждого чесальщика — свои профессиональные секреты. Как-то минсельхоз региона выложил забавный видеоролик из СПК «Донское» Беляевского района — там чешут коз под музыку. По словам работников хозяйства, особенно животным нравится песня Алмаса Багратиони «Ты — самая лучшая» — под эти звуки они лежат спокойно и не брыкаются. Уважают козочки и творчество Стаса Михайлова.

Симбирцитовых дел мастер.

Альберт Насибулин — ведущий мастер по обработке симбирцита. Этот уникальный минерал, геологическое наследие эпохи мезозоя, встречается в юрских и меловых отложениях на территории Ульяновской области. Самые «урожайные» места — берег Волги севернее Ульяновска (бывшего Симбирска, откуда и название). Некоторые его образцы поразительно напоминают янтарь.

Использовать в качестве поделочного камня симбирцит начали не так давно, в конце 80-х. Позже появилось предприятие народного художественного камнерезного промысла, где и трудится Альберт Насибулин, один из четырех здешних мастеров. Профессия по-настоящему редкая, поскольку обработкой этого камня не занимаются более нигде.

Мастеру по обработке симбирцита Альберту Насибулину его работа никогда не надоедает. Фото: Алексей Юхтанов.

На предприятие Альберта привел друг. Он же на первых порах был и его наставником. Дело понравилось сразу, а обучение заняло немного времени. Уже через месяц удалось изготовить сувениры. Разный инструмент, линейка и угольник, камнерезный станок — все быстро стало своим, родным.

Симбирцит, по словам Альберта, «достаточно капризный камушек». Нужно время, чтобы его понять. Он очень неоднороден, включает в себя разные породы, может крошиться и ломаться. Как говорит мастер, спустя время начинаешь понимать, где надо хорошенько надавить, где проклеить лишний раз, чтобы не испортить заготовку. «Со временем начинаешь видеть в камне узор, который заиграет при симметричном расположении пластин», — говорит Альберт.

Альберт работает по индивидуальным заказам. Любит, по его словам, большие габариты. Делает симбирцитовые шахматы, часы, письменные приборы, иконы, магнитики на холодильник. Самое масштабное изделие, вышедшее из-под его рук, — двухметровый сказочный трон в музее «Симбирцитовая зала».

Симбирцит не отпускает мастера и после работы. Каждый вечер, признается он, голову занимают мысли о том, какое задание дать распиловщику, чтобы он заготовил нужные пластины, как их потом пропитать, как сложить узор. Работа ему не надоедает и со временем нравится все больше.