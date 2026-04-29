Красноярец спрыгнул с парашютом с дома в ЖК «Орбита» (видео)

Красноярец прыгнул с парашютом с общего балкона дома в жилом комплексе «Орбита».

В минувшую субботу, 25 апреля, красноярец Алексей Ощепков прыгнул с парашютом с общего балкона дома в жилом комплексе «Орбита».

Экстремал выложил видео прыжка в своих соцсетях. Приземление вышло не самым мягким — после прыжка мужчина ободрал ногу.

Ролик набрал уже почти 70 тысяч просмотров и больше 2,5 тысячи лайков. Пользователи в комментариях узнают родной город и активно шутят.

Стоит отметить, что бейсджампинг юридически не запрещен в России, однако прыжки с городских объектов могут нарушать законодательство о частной собственности или общественном порядке.

