В Хабаровске ученик распылил баллончик в школе, пострадал ребёнок

В Хабаровске сотрудники полиции составили административный протокол в отношении матери школьника, который распылил в школе аэрозоль с резким запахом, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл в школе Индустриального района. В полицию поступило сообщение от работников учреждения о распылении неизвестного аэрозоля в помещении. В результате один из учеников почувствовал недомогание, ему потребовалась помощь медиков.
Из-за происшествия занятия пришлось временно прервать для проветривания помещений.
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что баллончик распылил ученик 8 класса. Подросток пояснил, что приобрёл его на маркетплейсе как средство для розыгрышей и использовал в школе «ради забавы».
Отмечается, что ранее ни подросток, ни его семья на учёте не состояли.
В отношении матери школьника составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
