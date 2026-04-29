Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

В Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в УМВД по Астраханской области.
Как сообщается, водитель маршрутного такси малой вместимости проехал перекресток на красный, после чего совершил столкновение с автомобилем «Хендэ-Санта-Фе». В результате произошло опрокидывание маршрутки, в которой находились пассажиры.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь пассажиров и водитель иномарки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, информация об их состоянии уточняется.
Напомним, на прошлой неделе в Гатчинском округе Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем. Два человека погибли. В больницу доставили 20 пострадавших, включая одного ребенка, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Еще пятеро, среди которых также ребенок, обратились за помощью и после амбулаторного приема отправились домой.