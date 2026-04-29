Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Напомним, на прошлой неделе в Гатчинском округе Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем. Два человека погибли. В больницу доставили 20 пострадавших, включая одного ребенка, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Еще пятеро, среди которых также ребенок, обратились за помощью и после амбулаторного приема отправились домой.