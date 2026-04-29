Овчарка Ева нашла у пассажира 40 тыс. долларов в аэропорту Красноярска

В международном аэропорту Красноярск таможенники задержали 46-летнего россиянина, пытавшегося вывезти в Ташкент крупную сумму наличных. Помогла обнаружить нарушителя служебная овчарка по кличке Ева. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.
Мужчина следовал через «зеленый коридор», но его ручную кладь обозначила собака, после чего пассажира остановили для выборочного контроля. При устном опросе россиянин признался, что везёт деньги, но назвал сумму вдвое меньше реальной.
В ходе досмотра выяснилось, что часть купюр была спрятана в поясной сумке внутри рюкзака, остальные — в карманах брюк. Итого таможенники насчитали 53 тысячи рублей и 40 тысяч долларов США.
Красноярская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных в крупном размере». Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске осудят четверых за хищение 23 млн выплат бойцам СВО.