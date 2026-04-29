Паводок в Волгограде резко повысил риск инфекций и брюшного тифа

Паводок в Волгоградской области принес не только большую воду. В регионе существенно вырос риск кишечных инфекций. Управление Роспотребнадзора по региону предупреждает: в паводковый период вода загрязняется бактериями и вирусами.
Это создает угрозу заболевания брюшным тифом, дизентерией, гепатитом А, норо- и ротавирусными инфекциями, — отметили специалисты ведомства в официальном релизе.
Дополнительную опасность несут грызуны. Паводок вытесняет их с затопленных территорий прямо в водоемы. Через воду животные могут передавать туляремию и лептоспироз.
Ведомство уже ведет мониторинг инфекционной заболеваемости. Пробы питьевой воды направлены на лабораторные исследования. Параллельно проверяется готовность больниц к возможным вспышкам массовых заболеваний.
Сотрудники Роспотребнадзора также оценивают помещения, которые при необходимости можно развернуть под пункты временного размещения жителей из затопленных населенных пунктов.
