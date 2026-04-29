Guardian: мозг собак по мере одомашнивания уменьшается уже 5000 лет

Мозг собак начал уменьшаться по меньшей мере пять тысяч лет назад. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно опубликованным исследованиям, такие результаты вызваны процессом одомашнивания этих животных. Это могло произойти на ранних этапах взаимоотношений между собакой и человеком. При этом отмечается, что уменьшение размера мозга не означает, что собаки глупее своих волкоподобных предков, мозг которых был больше.
«Современный образ жизни наших собак не позволяет им всегда проявлять большую часть своего интеллекта», — заявил автор исследования доктор Томас Кукки.
Он подчеркнул, что эти животные умные, и одомашнивание не сделало их глупыми, а позволило им понимать людей и общаться с ними.
В исследовании выяснилось, что мозг собак, живших примерно 4,5−5 тысяч лет назад, был на 46% меньше по размеру, чем у волков того же периода, и по размеру был сопоставим с мозгом современных мопсов.
Ранее KP.RU писал, почему советские ученые выбирали не породистых, а дворовых собак для участия в космических полетах.