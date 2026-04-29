Стало известно, какие цветы высадят в парках Новосибирска ко Дню города

Новосибирские парки готовятся к летнему сезону — уже закуплено 23 тысячи кустов рассады и 10 килограммов семян. Все работы планируют завершить ко Дню города, сообщили в пресс-службе мэрии города в ответ на запрос редакции НДН.инфо.
В этом году городские озеленители сделали ставку на комбинированный подход: часть растений купят готовой рассадой, часть вырастят из семян, а многолетники размножат прямо на месте.
Для каждого парка придумали свою историю.
На Михайловской набережной поселят алиссум, лён и календулу. А к 9 Мая на главных клумбах здесь, а также в Берёзовой роще и Центральном парке появится тысяча кустов герани.
Парк «Арена» сделает акцент на вербене и голубом льне. В Центральном на детской площадке высадят яркую компактную целозию. В парке Кирова зону тихого отдыха украсит настурция. А Затулинский получит ковровую цинию.
Для цветочных вазонов разработали три варианта наполнения — для солнца и для тени. Горожане увидят алые пеларгонии, красно-оранжевые, жёлтые и сиреневые петунии, голубую лобелию, оранжевую календулу и целозию.
«Выбор ассортимента однолетней рассады и посевного материала определялся с учётом потребности в оформлении парадных входных групп или территорий тихого отдыха, а также с учётом концепции развития парков», — пояснили в управлении культуры мэрии Новосибирска.
Сейчас в парках идут подготовительные и посевные работы.