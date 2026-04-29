Число зрителей на петербургском параде Победы 9 мая значительно сократили

Изменениям предшествовало координационное совещание по обеспечению правопорядка под руководством губернатора и обращение врио командующего войсками Ленинградского военного округа от 20 апреля. Изначально планировалось оформить площадь комплексом из центральной и двух боковых трибун, площадок для маломобильных граждан и дополнительной смотровой зоны. Общее число мест могло составить около 5 700.
В окончательной схеме предусмотрена только одна трибуна на 252 посадочных места плюс 50 складных стульев и десять приглашений на подиум. Дополнительная смотровая площадка на несколько тысяч человек не предусмотрена. Причины пересмотра формата официально не раскрываются.