Площадь перед почтамтом на улице Леонова хотят благоустроить в 2027 году

На улице Леонова в Калининграде хотят благоустроить площадь перед зданием главпочтамта в 2027 году. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.
Работы рассчитывают провести в рамках программы по ремонту тротуаров. «Сейчас площадь находится в не очень хорошем состоянии. Была идея передать территорию в муниципальную собственность, но не удалось это сделать. Но мы пойдём другим путём — наложим публичный сервитут и отремонтируем территорию», — сказала Дятлова.
Точные сроки реализации проекта она не назвала. В 2025 году публичный сервитут установили только на часть тротуара.
Ранее площадь планировали передать в собственность муниципалитета. Однако это потребовало согласования всех собственников объекта. Получить его не удалось.