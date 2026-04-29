Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь перед почтамтом на улице Леонова хотят благоустроить в 2027 году

Передать участок в муниципальную собственность не удалось.

На улице Леонова в Калининграде хотят благоустроить площадь перед зданием главпочтамта в 2027 году. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.

Работы рассчитывают провести в рамках программы по ремонту тротуаров. «Сейчас площадь находится в не очень хорошем состоянии. Была идея передать территорию в муниципальную собственность, но не удалось это сделать. Но мы пойдём другим путём — наложим публичный сервитут и отремонтируем территорию», — сказала Дятлова.

Точные сроки реализации проекта она не назвала. В 2025 году публичный сервитут установили только на часть тротуара.

Ранее площадь планировали передать в собственность муниципалитета. Однако это потребовало согласования всех собственников объекта. Получить его не удалось.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше