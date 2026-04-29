В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе с 29 апреля на неделю перекроют 300-метровый участок улицы Льва Толстого для проведения восстановительных работ системы ливневой канализации. Об этом предупредили в правительстве города.

«Движение на улице Льва Толстого временно поменяется с 29 апреля по 5 мая включительно», — сказано в сообщении.

От улицы Коммунистической до улицы Ивана Голубца движение будет полностью закрыто. Там, чтобы предотвратить аварии, заменят плиту колодца ливневой канализации, которая находится на проезжей части. В обратном направлении организуют движение по одной полосе.

Автобусы и троллейбусы, которые следуют по направлению из города, будут объезжать данный участок по пути следования троллейбусного маршрута № 5 с поворотом на ул. Коммунистическую. Для автобусов и троллейбусов, которые едут по направлению в город, ничего не изменится.

Кроме того, в крымском городе Саки до 1 мая перекрыта улица рядом с районной больницей. Дорожники будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова, сообщалось ранее.

Также ранее сообщалось, что два дорожных участка под Ялтой перекроют 23 мая в связи с проведением полумарафона «Забег.РФ — 2026».

