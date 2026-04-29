США усиливают воздушный контроль в Арктике: что происходит на учениях американских ВВС

США усиливают воздушный контроль в Арктике на фоне роста напряженности с Россией. В рамках учений Red Flag-Alaska 26−1 Военно-воздушных сил (ВВС) были развернуты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry на Аляске, подчеркнув ключевую роль региона в системе ПРО. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Учения проверяют готовность сил к действиям в условиях радиоэлектронной борьбы и сурового климата. По словам военных, экипажи E-3 создают «орбиты» наблюдения, обеспечивая управление истребителями и сбор разведданных на больших расстояниях.
Однако эффективность E-3 вызывает вопросы. Ранее представители ВВС отмечали, что система уступает современным малозаметным целям, включая китайские J-20. На этом фоне в США обсуждается ускоренная замена устаревающих платформ на более современные решения.
Аляска остается стратегическим рубежом. Именно здесь сосредоточены истребители F-35 и F-22, а активность российских и китайских бомбардировщиков у границ региона продолжает расти.
Напомним, в конце февраля этого года Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживало пять российских военных самолетов у Аляски: два Ту-95, два Су-35 и один А-50. В ответ были подняты F-16, F-35, E-3 и КС-135. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали границы. Активность регулярна и не считается угрозой.