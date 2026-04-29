США усиливают воздушный контроль в Арктике: что происходит на учениях американских ВВС

Напомним, в конце февраля этого года Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживало пять российских военных самолетов у Аляски: два Ту-95, два Су-35 и один А-50. В ответ были подняты F-16, F-35, E-3 и КС-135. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали границы. Активность регулярна и не считается угрозой.