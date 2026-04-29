Нацбанк предупредил о клоне официального сайта, который сделали мошенники

Мошенники сделали клон Национального банка — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке предупредили белорусов о появлении мошеннического клона официального сайта государственного финрегулятора.

Интернет-клон официального сайта Нацбанка был обнаружен в доменной зоне .by. Своим адресом и интерфейсом мошеннический ресурс полностью копирует сайт Нацбанка, однако указанные там контактные данные не соответствуют реальным. Кроме того, белорусов предупредили, что переход по ссылкам с сайта-клона опасен.

Нацбанк сказал, что белорусам могут начать присылать адреса ссылок для перехода на мошеннический сайт или с него на другие фишинговые ресурсы.

