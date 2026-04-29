Нацбанк предупредил о клоне официального сайта, который сделали мошенники

Интернет-клон официального сайта Нацбанка был обнаружен в доменной зоне .by. Своим адресом и интерфейсом мошеннический ресурс полностью копирует сайт Нацбанка, однако указанные там контактные данные не соответствуют реальным. Кроме того, белорусов предупредили, что переход по ссылкам с сайта-клона опасен.