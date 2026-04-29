Разработана ИИ-модель для ранней диагностики рака поджелудочной железы

«Представьте, что у врачей есть снимки компьютерной томографии брюшной полости — на них нужно найти подозрительный участок/опухоль в поджелудочной железе. Обычно это делает рентгенолог: он внимательно изучает каждый снимок из большого количества снимков — это кропотливая работа, требующая достаточно длительного времени и большого опыта. В нашем исследовании мы создали компьютерную программу с нейросетевым алгоритмом, которая помогает врачам находить подозрительные участки/ новообразования поджелудочной железы. Программа обучена на реальных снимках КТ — с опухолями поджелудочной железы и без них. В дальнейшем подозрительные участки будут дообследованы», — рассказал один из авторов исследования, аспирант БФУ им. И. Канта Федор Парамзин.