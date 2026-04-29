Несколько рейсов до Перми задерживаются из-за атаки БПЛА

Три самолёта задерживаются в Пермь из-за атаки БПЛА на регион.
Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта «Большое Савино», рейс ДР 6511 авиакомпании «Победа» (Москва — Сыктывкар — Пермь) задерживается почти на 2 часа. Рейс «Аэрофлота» СУ 1200 (Москва — Пермь) прилетит с опозданием на три часа. Самолёт из Сочи ДР 361 задерживается примерно на полчаса.
Также задерживаются два вылета. Рейс до Москвы ДР 6512 вылетит с опозданием на 6 часов. Второй самолёт до Москвы СУ 1201 опоздает на три часа.
В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности».
