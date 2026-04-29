Главной площадкой празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде станет парк Победы

Программу празднования 9 Мая обнародовали в Нижнем Новгороде. Мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организуют во всех районах города, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Главной площадкой празднования станет Парк Победы. Программа там начнется в 13:00 и завершится в 20:00. В 19:00 для жителей и гостей города подготовят масштабный народный концерт «Военные песни у Кремля».
Также мероприятия пройдут в парке «Швейцария». Там можно будет посетить военно-историческую реконструкции «Горьковчане против диверсантов: оборона города», интерактивную выставку «Оружие России — оружие Победы», а также творческие мастер-классы для детей. На центральной площади парка также пройдет концерт с участием различных групп, оркестров и вокалистов. С 12:00 до 16:00 в районе остановки «Медицинский институт» развернется полевая «Кухня Победы».
Среди других площадок празднования 9 Мая — Автозаводский парк культуры и отдыха, Парк Славы, Центр культуры «Рекорд». На фасаде последнего организуют выставку исторических фотографий «Женщины Победы» с 6 по 12 мая. Также в «Рекорде» состоится показ новелл из веб-альманаха «Про людей и про войну». Посетить его можно по предварительной регистрации.
Программу подготовили и культурные учреждения. Например, концерты пройдут в Нижегородском музыкальном училище имени М. А. Балакирева, Нижегородском театра оперы и балета, а спектакли покажут в ТЮЗе и т.д.
Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, будут проходить в регионе до 31 мая. В общей сложности будет организовано свыше 350 праздничных событий.
Парад в Нижнем Новгороде отменили из-за мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» уже традиционно пройдет в онлайн-форматах.
