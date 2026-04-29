В Ростовском медуниверситете прошла конференция «Завадские чтения»

Всероссийская конференция молодых ученых по актуальным проблемам внутренней патологии «Завадские чтения» состоялась 28 марта в Ростовском государственном медицинском университете. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В этом году мероприятие было посвящено 110-летнему юбилею кафедры внутренних болезней № 1 Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ). Конференция проходила в Ростовской областной клинической больнице. Выступления участников были посвящены гестационному сахарному диабету, нарушению моторики кишечника, влиянию географической зоны на проявление гипотериоза, поствирусному поражению легких и другим темам.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.