В Хабаровске на дороги наносят долговечную светоотражающую разметку

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина на дороги краевого центра наносят новую долговечную светоотражающую разметку. Обновление дорожной разметки — это одна из важных задач президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Разметка — это не просто белые линии на асфальте, а один из ключевых элементов безопасности. Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в крае с установлением постоянных положительных температур воздуха. Работы проводятся и в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах», — отметили в Минтрансе Хабаровского края.
Сейчас работы ведутся по улице Муравьева-Амурского от улицы Тургенева до улицы Ленина. По плану на данном участке будет нанесено более тысячи кв м разметки. Особое внимание на стоп-линии и пешеходные переходы. Их покрывают холодным пластиком. Материал более износостойкий и устойчивый к погодным условиям, чем краска, а также быстрее сохнет, что позволяет сократить срок работ на объекте.
Одновременно началось нанесение разметки на региональных и межмуниципальных дорогах по всему Хабаровскому краю.
В профильном ведомстве напомнили, что в столице региона продолжается реализация проекта «Гостевой маршрут». По нему запланировано комплексное благоустройство центральных улиц города по «маршруту № 1», которое предусматривает обновление остановочных павильонов, ремонт проезжей части, а также нанесение и поддержание в надлежащем состоянии дорожной разметки. Так называемый «маршрут № 1» связывает международный аэропорт имени Г. И. Невельского в Хабаровске с центром города и железнодорожным вокзалом, проходит по улицам Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Тургенева, переулку Дьяченко, улице Шевченко, Уссурийскому бульвару, улицам Ленина и Ленинградской.
Проект «Гостевой маршрут» призван повысить привлекательность краевой столицы для туристов, улучшить безопасность на дорогах для местных жителей. Стоимость нанесения разметки из холодного пластика на весь гостевой маршрут составит около 30 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до 21 мая.
Подобные программы также реализуются в Комсомольске-на-Амуре и Амурске.
«Для нас, водителей, хорошая разметка — это как инструкция на дороге. Когда её не видно из-за износа или грязи, особенно в нашу непредсказуемую погоду, приходится гадать, где заканчивается твоя полоса и начинается встречная. Обновление разметки реально снижает нервное напряжение за рулём и делает вождение безопаснее. Хорошо, что есть президентские нацпроекты, которые позволяют обновлять дороги», — отметил хабаровчанин Павел Кондратьев.
В краевом Минтрансе также напомнили, что благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют более 140 км дорожной сети региона: 58 участков автомобильных дорог и 4 искусственных сооружения, из них на дорогах краевого и межмуниципального значения обновят 16 объектов протяженностью более 105 км и 3 искусственных сооружения общей протяженностью 190 погонных метров. На обновление улично-дорожной сети в нашем регионе направлено более 7,4 млрд рублей.